"Форест" приобрел Игоря Жезуса

"Ноттингем Форест" совершил свое первое приобретение этим летом, подписав нападающего бразильского "Ботафого" Игоря Жезуса.

Едва вернувшись с клубного Чемпионата Мира, где он забил два гола, Жезус подписал с "Форест" контракт на четыре года.



24-летний бразилец, чей трансфер оценивается в 10 миллионов фунтов, провел в "Ботафого" только один год, но за это время успел выиграть бразильскую Серию А и Кубок Либертадорес.



Прежде Жезус, способный сыграть центрального нападающего или на фланге, также выступал за "Коритибу" и "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.



"Я не сомневался, принимать ли мне это предложение. Я восхищен проектом, который они представили мне, и я рад перейти сюда. Надеюсь, я замечательно потружусь", — сообщил Жезус.