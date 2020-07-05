"Челси" приобрел Джейми Гиттенса

Джейми Гиттенс "Челси" подтвердил приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

Не сумев договориться с "Боруссией" по Гиттенсу до клубного Чемпионата Мира, "Челси" продолжил переговоры после того, как обе команды отправились на турнир в Соединенных Штатах.

Сейчас переход Гиттенса был окончательно оформлен, и 20-летний англичанин заключил с "Челси" контракт до 2032 года.

BBC оценивает трансфер Гиттенса в 52 миллиона фунтов, включая 3.5 млн. фунтов в виде бонусов.

Как и свои новые партнеры по "Челси" в лице Коула Палмера, Лиама Делапа и Ромео Лавиа, Гиттенс является продуктом академии "Манчестер Сити", откуда он уехал в Дортмунд в 2020 году.

В "Боруссии" Гиттенс значительно вырос в профессиональном плане, забив 17 голов и отдав 14 результативных передач в 107 матчах.

Добавим, сыграть за команду Энцо Марески Гиттенс сможет уже после клубного Чемпионата Мира.

Джейми Гиттенс




Метки Боруссия, Гиттенс, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 769

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akado 05.07.2025 19:18 # akado
    А сливать неликвид-то когда будем, всё еще сидят Стерлинг, Фелиш, Нкунку, а они новых берут уже.

    (ответить)

  2. thegodfather 05.07.2025 18:52 # thegodfather
    Переговоры между «Арсеналом» и «Челси» по Мадуэке начнутся в ближайшие дни

    (ответить)

  3. bangladesh 05.07.2025 18:49 # bangladesh
    бл очередной нн негр, пенсы это уже не смешно

    (ответить)

  4. farot 05.07.2025 18:37 # farot
    темный император

    (ответить)

  5. thegodfather 05.07.2025 18:37 # thegodfather
    Я люблю Челси

    (ответить)

  6. hunter022 05.07.2025 18:18 # hunter022
    Агент Джонатан Барнетт, известный по работе с рядом известных футболистов, включая экс-игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла и полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша, предстанет перед судом по обвинению в 39 изнасилованиях. Об этом сообщает BBC.

    У Парти пока юниорский разряд...

    (ответить)

  7. pozitiv4ik 05.07.2025 18:17 # pozitiv4ik
    Раньше брали готовых и боролись за АПЛ и ЛЧ

    (ответить)

  8. brown-ale 05.07.2025 18:07 # brown-ale
    Челси пора менять название, есть два варианта.
    ФК Академия Ман Сити.
    ФК Нигерси.

    (ответить)

  9. thegodfather 05.07.2025 18:06 # thegodfather
    Велком ту грандслэмсиии

    (ответить)

  10. pozitiv4ik 05.07.2025 18:04 # pozitiv4ik
    они их просто меняют одного на другого


    чет рофл

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: