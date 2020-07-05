"Челси" приобрел Джейми Гиттенса
"Челси" подтвердил приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.
Не сумев договориться с "Боруссией" по Гиттенсу до клубного Чемпионата Мира, "Челси" продолжил переговоры после того, как обе команды отправились на турнир в Соединенных Штатах.
Сейчас переход Гиттенса был окончательно оформлен, и 20-летний англичанин заключил с "Челси" контракт до 2032 года.
BBC оценивает трансфер Гиттенса в 52 миллиона фунтов, включая 3.5 млн. фунтов в виде бонусов.
Как и свои новые партнеры по "Челси" в лице Коула Палмера, Лиама Делапа и Ромео Лавиа, Гиттенс является продуктом академии "Манчестер Сити", откуда он уехал в Дортмунд в 2020 году.
В "Боруссии" Гиттенс значительно вырос в профессиональном плане, забив 17 голов и отдав 14 результативных передач в 107 матчах.
Добавим, сыграть за команду Энцо Марески Гиттенс сможет уже после клубного Чемпионата Мира.
05.07.2025 18:00
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А сливать неликвид-то когда будем, всё еще сидят Стерлинг, Фелиш, Нкунку, а они новых берут уже.
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бл очередной нн негр, пенсы это уже не смешно
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темный император
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Я люблю Челси
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ФК Академия Ман Сити.
ФК Нигерси.
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Велком ту грандслэмсиии
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они их просто меняют одного на другого
чет рофл
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