"Челси" приобрел Джейми Гиттенса

"Челси" подтвердил приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

Не сумев договориться с "Боруссией" по Гиттенсу до клубного Чемпионата Мира, "Челси" продолжил переговоры после того, как обе команды отправились на турнир в Соединенных Штатах.



Сейчас переход Гиттенса был окончательно оформлен, и 20-летний англичанин заключил с "Челси" контракт до 2032 года.



BBC оценивает трансфер Гиттенса в 52 миллиона фунтов, включая 3.5 млн. фунтов в виде бонусов.



Как и свои новые партнеры по "Челси" в лице Коула Палмера, Лиама Делапа и Ромео Лавиа, Гиттенс является продуктом академии "Манчестер Сити", откуда он уехал в Дортмунд в 2020 году.



В "Боруссии" Гиттенс значительно вырос в профессиональном плане, забив 17 голов и отдав 14 результативных передач в 107 матчах.



Добавим, сыграть за команду Энцо Марески Гиттенс сможет уже после клубного Чемпионата Мира.



