"Бернли" купил Кайла Уолкера у "Сити"

"Бернли" подтверди приобретение защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера за 5 миллионов фунтов.

Накануне пройдя медобследование, Уолкер заключил с "Бернли" контракт до 2027 года. На "Терф Мур" Кайл воссоединился с главным тренером "бордовых" Скоттом Паркером, вместе с которым он выступал за "Тоттенхэм" и сборную Англии.



Минувший сезон 35-летний Уолкер начинал капитаном "Сити", но в январе внезапно сорвался в "Милан", который не стал его выкупать после полугода аренды. Так Кайл выпал из планов главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который не взял его на клубный Чемпионат Мира.



Уолкер представлял "Сити" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 45 миллионов фунтов в 2017 году. Вместе с "горожанами" Кайл завоевал 17 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



"Я рад оказаться здесь. Когда я поговорил со Скоттом и услышал его планы на следующий сезон, я ухватился за эту возможность. Он удивительным образом трудится здесь, вернув "Сити" в Премьер-Лигу при 100 набранных очках, и теперь мы вместе предвкушаем возвращение в величайшую лигу в мире".



"Бернли" потрясающим образом провел прошлый сезон, продемонстрировав невероятные показатели игры в обороне, и мне не терпится прийти и добавить свои мастерство и опыт этой яркой команде", — сообщил Уолкер.