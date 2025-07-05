Палмер: "Нам не терпится увидеть Эстевао в "Челси"

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер признался, что его команда находится в предвкушении приезда вингера Эстевао.

Этим утром "Челси" одержал победу 1:2 над "Палмейрасом" в 1/4 финала клубного Чемпионата Мира, и этот матч стал последним для Этевао за бразильскую команду перед переездом в Лондон.



Эстевао не смог уберечь "Палмейрас" от поражения 1:2, но проявил себя с лучшей стороны, забив роскошный гол и забрав официальную награду лучшему игроку матча.



После финального свистка Палмер коротко поговорил с будущим партнером по команде и обменялся футболками. Коул чувствует, что 18-летний бразилец сможет значительно усилить "Челси", когда пройдет адаптацию.



"Я лишь сказал ему, что нам не терпится его увидеть, но он не понял ни слова из того, что я сказал!"



"Но, да, он является игроком топ-уровня. Разумеется, он также очень молод. Когда он приедет в Англию, люди должны дать ему время адаптироваться к культуре, языку".



"Ему только 18 или 19, но вы можете видеть, что он обладает удивительным мастерством, и нам не терпится его увидеть", — цитирует Палмера The Independent.