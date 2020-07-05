"Юнайтед" готовит предложение по Джону Виктору

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение о покупке голкипера бразильского "Ботафого" Джона Виктора.

Нежелание первого номера "Юнайтед" Андре Онана уходить из клуба этим летом означает, что "красные дьяволы" не могут позволить себе крупно потратиться на голкипера вроде Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" или Диогу Кошты из "Порту".



Однако главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим все равно хочет укрепить последний рубеж и, по крайней мере, добавить конкуренции Онана, который неубедительно провел оба своих сезона в Манчестере.



По информации Goal Brazil, решением для "Юнайтед" может стать 29-летний Виктор, чей контракт с "Ботафого" предусматривает отступные в 5.8 млн. фунтов.



"Юнайтед" уже сделал запрос насчет Виктора, провел несколько встреч и теперь готов выдвинуть свое предложение.



Виктор произвел сильное впечатление своей игрой за "Ботафого" на клубном Чемпионате Мира этим летом, и "Юнайтед" может оказаться не единственным претендентом на Джона.