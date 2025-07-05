"Барселона" вернется за Луисом Диасом

Испанская "Барселона" планирует снова обратиться насчет нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

Накануне стало известно, что Нико Уильямс отверг интерес "Барселоны" и "Арсенала", заключив с "Атлетиком" новый контракт до 2035 года.



По информации журналиста Фабрицио Романо, решение Уильямса остаться в Бильбао заставило "Барселону" вернуться к рассмотрению варианта с Диасом, хотя ранее этим летом "Ливерпуль" отклонил запросы каталонского клуба и "Баварии" насчет Луиса.



Теперь "Барселона" собирается снова обратиться насчет 28-летнего игрока сборной Колумбии в ближайшие дни или недели, также обдумывая приглашение Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед".