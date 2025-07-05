"Барселона" вернется за Луисом Диасом
Испанская "Барселона" планирует снова обратиться насчет нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.
Накануне стало известно, что Нико Уильямс отверг интерес "Барселоны" и "Арсенала", заключив с "Атлетиком" новый контракт до 2035 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, решение Уильямса остаться в Бильбао заставило "Барселону" вернуться к рассмотрению варианта с Диасом, хотя ранее этим летом "Ливерпуль" отклонил запросы каталонского клуба и "Баварии" насчет Луиса.
Теперь "Барселона" собирается снова обратиться насчет 28-летнего игрока сборной Колумбии в ближайшие дни или недели, также обдумывая приглашение Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед".
05.07.2025 13:00
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Нахуй пусть идут огородами.
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