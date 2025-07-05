Мареска: "Эстевао обладает огромным талантом"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выступил с похвалой в адрес вингера бразильского "Палмейраса" Эстевао.

Последний матч Эстевао за "Палмейрас" перед переходом в "Челси" выпал на четвертьфинальный матч этих двух команд на клубном Чемпионате Мира.



И хотя "Палмейрас" проиграл 1:2, Эстевао отметился блестящим голом, который значительно усложнил жизнь "Челси". 18-летнему бразильцу удалось произвести впечатление на Мареску.



"Вы могли видеть, что он обладает огромным талантом. Вы могли видеть великолепного игрока. Единственный нюанс в том, что теперь, если вы приезжаете в Европу из Южной Америки или другой части мира, вам нужно адаптироваться".



"Мы собираемся помочь ему адаптироваться и, прежде всего, наслаждаться своим футболом. У нас нет никаких сомнений, он так хорош и будет важным игроком для "Челси", — цитирует Мареску Sky Sports.