Калверт-Левин оказался не по карману "Лидсу"

"Лидс" отказался от приглашения бывшего нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, доступного свободным агентом.

Калверт-Левин стал свободным агентом после того, как в конце июня истек его контракт с "Эвертоном", в котором он провел девять сезонов.



По информации talkSPORT, в приглашении Доминика был заинтересован "Лидс", который выиграл Чемпионшип в минувшем сезоне и сейчас ищет усиление под Премьер-Лигу. Еще в июне у сторон состоялись переговоры.



Однако Калверт-Левин затребовал слишком высокую зарплату, поэтому "Лидс" был вынужден завершить свой интерес к 28-летнему англичанину.



В идеале Калверт-Леви хотел бы перейти в клуб, который выступает в еврокубках. Поиски такого пристанища продолжаются.