Калверт-Левин оказался не по карману "Лидсу"
"Лидс" отказался от приглашения бывшего нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, доступного свободным агентом.
Калверт-Левин стал свободным агентом после того, как в конце июня истек его контракт с "Эвертоном", в котором он провел девять сезонов.
По информации talkSPORT, в приглашении Доминика был заинтересован "Лидс", который выиграл Чемпионшип в минувшем сезоне и сейчас ищет усиление под Премьер-Лигу. Еще в июне у сторон состоялись переговоры.
Однако Калверт-Левин затребовал слишком высокую зарплату, поэтому "Лидс" был вынужден завершить свой интерес к 28-летнему англичанину.
В идеале Калверт-Леви хотел бы перейти в клуб, который выступает в еврокубках. Поиски такого пристанища продолжаются.
05.07.2025 11:00
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во еблан. Да кому ты нужен в еврокубках?
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