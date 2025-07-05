Моуриньо высказался насчет гибели Жоты

Бывший главный тренер "Челси", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выступил с эмоциональной речью в память о нападающем "Ливерпуля" Диогу Жоте.

В минувший четверг футбольный мир был потрясен новостью о трагической гибели Жоты и его брата Андре, которые разбились на автомобиле в Испании.



Будучи соотечественником Жоты и имея общего агента, Моуриньо остался шокирован случившимся, однако у Жозе уже был похожий опыт, и португальский тренер предсказывает, что эта трагедия подстегнет "Ливерпуль".



"Когда люди покидают этот мир, обычно все мы говорим: "Какой был славный парень". Диогу был действительно славным парнем".



"У него был мой агент (Жорже Мендеш), поэтому, конечно, я многое знал о нем. И люди в Ливерпуле знают, что я говорю правду".



"Он был парнем, которому ничего не доставалось легко, ему приходилось сражаться, чтобы оказаться там, где он оказался".



"Трое детей без папы, молодая женщина без своего супруга, лишившиеся обоих сыновей родители... Это безумие. Это сложно понять".



"Возможно, однажды мы это поймем, но не сейчас".



"Подобное случилось со мной много, много лет назад, когда я работал в "Порту" с мистером Робсоном".



"Один из наших парней, милый парень, умер в автокатастрофе. Вместо того, чтобы страдать по одному, парни страдали вместе, как коллектив, и старались сражаться в память о нем".



"Этим парнем был Руй Филипе, и, думаю, мы стали чемпионами ради него".



"В "Ливерпуле" они будут страдать вместе. Это великолепный клуб. Кажется, они решили упразднить футболку с 20-м номером".



"На "Энфилде" он всегда будет частью семьи. Возможно, они и лишились игрока, но, возможно, это сделает их душу только сильнее", — сообщил Моуриньо Sky Sports.