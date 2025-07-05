МЮ начнет предсезонную подготовку без пяти игроков
Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд находятся среди игроков, которым "Манчестер Юнайтед" дал дополнительное время, чтобы найти новое пристанище.
В ближайший понедельник команда Рубена Аморима выходит из отпуска и собирается на базе в Каррингтоне, чтобы начать подготовку к сезону 2025/26.
Однако упомянутые Гарначо и Рэшфорд, а также Антони, Джейдон Санчо и Тирелл Маласиа не приедут в Каррингтон в понедельник. Эти пятеро игроков уведомили "Юнайтед", что хотят уйти из клуба, сообщает Sky Sports.
Перечисленные игроки не входят в планы Аморима, а игровой номер Рэшфорда — "десятка" — уже был передан новичку "Юнайтед" в лице Матеуса Куньи.
Поэтому эта пятерка получили дополнительный период, чтобы уладить свое будущее. Если и этого времени им окажется недостаточно, им все же придется приступить к тренировкам на базе "Юнайтед".
05.07.2025 09:00
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