МЮ начнет предсезонную подготовку без пяти игроков

Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд находятся среди игроков, которым "Манчестер Юнайтед" дал дополнительное время, чтобы найти новое пристанище.

В ближайший понедельник команда Рубена Аморима выходит из отпуска и собирается на базе в Каррингтоне, чтобы начать подготовку к сезону 2025/26.



Однако упомянутые Гарначо и Рэшфорд, а также Антони, Джейдон Санчо и Тирелл Маласиа не приедут в Каррингтон в понедельник. Эти пятеро игроков уведомили "Юнайтед", что хотят уйти из клуба, сообщает Sky Sports.



Перечисленные игроки не входят в планы Аморима, а игровой номер Рэшфорда — "десятка" — уже был передан новичку "Юнайтед" в лице Матеуса Куньи.



Поэтому эта пятерка получили дополнительный период, чтобы уладить свое будущее. Если и этого времени им окажется недостаточно, им все же придется приступить к тренировкам на базе "Юнайтед".