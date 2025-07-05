Полузащитник Эйнджел Гомес отверг интерес из Премьер-Лиги и перешел свободным агентом в французский "Марсель".

Гомес является продуктом академии "Манчестер Юнайтед", за который дебютировал в 16-летнем возрасте в 2017 году.



Однако Гомес сыграл только 10 матчей за родной клуб, прежде чем отправился в "Лилль" в 2020 году.



Выступая за "Лилль", 24-летний Гомес добился впечатляющего прогресса, а в минувшем сезоне даже дебютировал за сборную Англии.



На протяжении последних месяцев Гомеса настойчиво связывали с возвращением в Премьер-Лигу. Эйнджела сватали в "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и назад в "Юнайтед".



Однако Гомес предпочел остаться в Лиге 1 и свободным агентом присоединился к "Марселю", где будет выступать бок о бок с другим воспитанником "Юнайтед" в лице Мейсона Гринвуда.