"Брайтон" согласовал покупку Де Кейпера

"Брайтон" согласовал приобретение левого защитника бельгийского "Брюгге" Максима Де Кейпера.

На протяжении последних месяцев за Де Кейпером охотились "Милан", "Рома" и "Аталанта", однако "Брайтон" обошел представителей Серии А и достиг договоренности с "Брюгге" насчет стоимости 24-летнего игрока сборной Бельгии.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Брюгге" согласился отпустить свою звезду на юг Англии за 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов) плюс бонусы.



Согласование условий личного контракта видится формальностью, и уже в ближайшие 24 часа Де Кейпер должен пройти медобследование в "Брайтоне".



Ранее этим летом "Брайтон" уже укрепил свой состав Харламбосом Костуласом, Томом Уотсоном, Диего Копполой и Оливье Боскальи.