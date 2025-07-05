Майкл Кин заключил новый однолетний контракт с "Эвертоном"

Защитник "Эвертона" Майкл Кин заключил со своим клубом новый однолетний контракт до лета 2026.

Кин выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Бергли" в 2017 году, в течение этого времени сыграв 230 матчей за мерсисайдский клуб.



Предыдущий контракт Кина истек в конце июня, поэтому технически Майкл стал свободным агентом на несколько дней и при желании мог покинуть "Эвертон" свободным агентом.



Но вместо этого 32-летний англичанин, начинавший свою карьеру в "Манчестер Юнайтед", остался, продлив свое пребывание в "Эвертоне" на девятый сезон.



"Мы будем играть на новом стадионе мирового уровня, и наша форма при этом тренере в прошлом сезоне показывает, что есть много причин для позитива. Я хочу быть частью этого", — сообщил Кин.