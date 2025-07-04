"Бернли" купит Кайла Уолкера за 5 млн. фунтов

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" согласовал приобретение правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

В прошлом сезоне сообщалось, что Уолкер близок переходу в "Эвертон", однако "ириски" не подписали Кайла даже после того, как упустили Кенни Тете из "Фулхэма".



Судя по всему, Уолкер все же нашел новое пристанище. По информации The Guardian, "Бернли" согласовал с "Сити" переход Кайла стоимостью 5 миллионов фунтов и собирается заключить с ветераном двухлетний контракт.



35-летний англичанин оказался не нужен "Сити" после того, как на вторую половину сезона отправился в аренду в "Милан".



В "Бернли" Уолкер воссоединится с главным тренером Скоттом Паркером, вместе с которым Кайлу довелось поиграть за "Тоттенхэм" и сборную Англии.