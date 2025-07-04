"Сандерленд" приобрел Садики у "Юниона"

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" объявил о покупке полузащитника бельгийского "Юниона" Ноа Садики за 15 миллионов фунтов.

Садики заключил с "Сандерлендом" контракт до 2030 года и стал третьим приобретением "черных котов" этим летом после Энцо Ле Фе и Хабиба Диарра, также полузащитников.



20-летний Садики, который также способен сыграть в обороне, провел 108 матчей за "Юнион" после своего перехода из "Андерлехта" в 2023 году.



В минувшем сезоне Садики помог "Юниону" завоевать титул бельгийского первенства, а также дебютировал за сборную ДР Конго, хотя на юношеском уровне представлял Бельгию, где он и родился.