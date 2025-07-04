УЕФА оштрафовал "Челси" и "Виллу"

УЕФА "Челси" и "Астон Вилла" были оштрафованы УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Как сообщает Sky Sports, в сезонах 2022/23 и 2023/24 оба клуба Премьер-Лиги потратили больше, чем предусмотрены правилами. Теперь с "Челси" снимут 27 миллионов фунтов, а с "Виллы" — 9.5 млн. фунтов.

Одновременно с этим "Челси" заключил соглашение с УЕФА, взяв на себя обязательство выправить свои финансы в четырехлетний срок. Иначе "синие" будут оштрафованы еще на 52 млн. фунтов.

Для "Виллы" этот срок составляет три года, иначе штраф бирмингемского клуба вырастет на 13 млн. фунтов.

Также штрафных санкциям были подвергнуты некоторые другие европейские клубы, включая "Барселону" и "Лион".




Метки Астон Вилла, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 583

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 04.07.2025 21:39 # sausage
    Половина заработанных на жаре в штатах денег пошла по пизде)

    (ответить)

  2. kellborn 04.07.2025 21:35 # kellborn
    Пизда Эвертону

    (ответить)

  3. arsfunars 04.07.2025 21:26 # arsfunars
    печально, снова снимут очки с Эвертона

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: