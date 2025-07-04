УЕФА оштрафовал "Челси" и "Виллу"

"Челси" и "Астон Вилла" были оштрафованы УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Как сообщает Sky Sports, в сезонах 2022/23 и 2023/24 оба клуба Премьер-Лиги потратили больше, чем предусмотрены правилами. Теперь с "Челси" снимут 27 миллионов фунтов, а с "Виллы" — 9.5 млн. фунтов.



Одновременно с этим "Челси" заключил соглашение с УЕФА, взяв на себя обязательство выправить свои финансы в четырехлетний срок. Иначе "синие" будут оштрафованы еще на 52 млн. фунтов.



Для "Виллы" этот срок составляет три года, иначе штраф бирмингемского клуба вырастет на 13 млн. фунтов.



Также штрафных санкциям были подвергнуты некоторые другие европейские клубы, включая "Барселону" и "Лион".