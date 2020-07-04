"Юнайтед" готовит новое предложение по Мбемо

Бриан Мбемо "Манчестер Юнайтед" собирается сделать новое предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

В данный момент боссы "Юнайтед" обсуждают свои следующие шаги после того, как "Брентфорд" отказался продать Мбемо за 62.5 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 55 млн. фунтов.

"Красные дьяволы" чувствуют, что их последнее предложение не так далеко от ожиданий "Брентфорда", хотя многое будет зависеть от структуры сделки.

В данный момент "Брентфорд" хочет за Мбемо минимум 65 млн. фунтов, большую часть этой суммы — если не всю — требуя в качестве гарантированной, сообщает Sky Sports.

Добавим, у 25-летнего игрока сборной Камеруна остается только один год по контракту, но "пчелам" принадлежит опция продления на 12 месяцев.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2025 20:00

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