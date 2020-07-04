"Юнайтед" готовит новое предложение по Мбемо

"Манчестер Юнайтед" собирается сделать новое предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

В данный момент боссы "Юнайтед" обсуждают свои следующие шаги после того, как "Брентфорд" отказался продать Мбемо за 62.5 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 55 млн. фунтов.



"Красные дьяволы" чувствуют, что их последнее предложение не так далеко от ожиданий "Брентфорда", хотя многое будет зависеть от структуры сделки.



В данный момент "Брентфорд" хочет за Мбемо минимум 65 млн. фунтов, большую часть этой суммы — если не всю — требуя в качестве гарантированной, сообщает Sky Sports.



Добавим, у 25-летнего игрока сборной Камеруна остается только один год по контракту, но "пчелам" принадлежит опция продления на 12 месяцев.