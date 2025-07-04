Скальвини — цель номер один "Ньюкасла" на лето

"Ньюкасл" определил центрального защитника итальянской "Аталанты" Джорджо Скальвини в качестве своей приоритетной цели на это лето.

"Ньюкасл" пока не совершил никаких серьезных приобретений этим летом, хотя продолжает переговоры по голкиперу "Бернли" Джеймсу Траффорду и вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге.



Однако в приоритете у "Ньюкасла" все же находится Скальвини, утверждает The Times. Для приобретения Джорджо "сорокам" придется раскошелиться примерно на 30 миллионов фунтов.



Скальвини является продуктом академии "Аталанты". К своему 21 году Джорджо заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Серии А, а также имеет на своем счету восемь матчей за сборную Италии.