Скальвини — цель номер один "Ньюкасла" на лето
"Ньюкасл" определил центрального защитника итальянской "Аталанты" Джорджо Скальвини в качестве своей приоритетной цели на это лето.
"Ньюкасл" пока не совершил никаких серьезных приобретений этим летом, хотя продолжает переговоры по голкиперу "Бернли" Джеймсу Траффорду и вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге.
Однако в приоритете у "Ньюкасла" все же находится Скальвини, утверждает The Times. Для приобретения Джорджо "сорокам" придется раскошелиться примерно на 30 миллионов фунтов.
Скальвини является продуктом академии "Аталанты". К своему 21 году Джорджо заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Серии А, а также имеет на своем счету восемь матчей за сборную Италии.
04.07.2025 19:00
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В FM у него статус Новый Мальдини и меньше чем за 80 мультов никуда не отпускают. Вряд ли главного итальянского таланта отдадут за тридцатку.
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