Скальвини — цель номер один "Ньюкасла" на лето

Джорджо Скальвини "Ньюкасл" определил центрального защитника итальянской "Аталанты" Джорджо Скальвини в качестве своей приоритетной цели на это лето.

"Ньюкасл" пока не совершил никаких серьезных приобретений этим летом, хотя продолжает переговоры по голкиперу "Бернли" Джеймсу Траффорду и вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге.

Однако в приоритете у "Ньюкасла" все же находится Скальвини, утверждает The Times. Для приобретения Джорджо "сорокам" придется раскошелиться примерно на 30 миллионов фунтов.

Скальвини является продуктом академии "Аталанты". К своему 21 году Джорджо заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Серии А, а также имеет на своем счету восемь матчей за сборную Италии.




Метки Аталанта, Ньюкасл, Скальвини

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2025 19:00

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  1. empry 04.07.2025 19:33 # empry
    В FM у него статус Новый Мальдини и меньше чем за 80 мультов никуда не отпускают. Вряд ли главного итальянского таланта отдадут за тридцатку.

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