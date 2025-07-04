"Астон Вилла" попрощалась с Коутиньо

"Астон Вилла" попрощалась с полузащитником Филиппе Коутиньо, который остался в бразильском клубе "Васко да Гама" после сезона аренды.

Изначально присоединившись к "Вилле" на правах аренды из "Барселоны" в январе 2022, затем Коутиньо был выкуплен за 17 миллионов фунтов по инициативе Стивена Джеррарда, тогда тренировавшего бирмингемцев.



Однако свой последний матч за "Виллу" Коутиньо сыграл еще в августе 2023, затем отправившись в аренду "Аль-Духаиль" из Катара.



Минувший сезон Коутиньо провел в "Васко да Гаме", которая смогла сохранить соотечественника, потому что "Вилла" расторгла контракт 33-летнего бразильца.



Всего экс-игрок "Ливерпуля" провел 43 матча за "Виллу", забив шесть голов.