"Астон Вилла" попрощалась с Коутиньо
"Астон Вилла" попрощалась с полузащитником Филиппе Коутиньо, который остался в бразильском клубе "Васко да Гама" после сезона аренды.
Изначально присоединившись к "Вилле" на правах аренды из "Барселоны" в январе 2022, затем Коутиньо был выкуплен за 17 миллионов фунтов по инициативе Стивена Джеррарда, тогда тренировавшего бирмингемцев.
Однако свой последний матч за "Виллу" Коутиньо сыграл еще в августе 2023, затем отправившись в аренду "Аль-Духаиль" из Катара.
Минувший сезон Коутиньо провел в "Васко да Гаме", которая смогла сохранить соотечественника, потому что "Вилла" расторгла контракт 33-летнего бразильца.
Всего экс-игрок "Ливерпуля" провел 43 матча за "Виллу", забив шесть голов.
04.07.2025 17:00
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