Рэшфорд стал ближе к переходу в "Барселону"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал на шаг ближе к переходу в испанскую "Барселону".
Ранее этим летом "Ливерпуль" отверг запрос "Барселоны" насчет Луиса Диаса, отпускать которого у "красных" еще меньше причин поле трагической гибели Диогу Жоты.
А сегодня стало известно, что Нико Уильямс, за которым также охотилась "Барселона", решил остаться в "Атлетике" и заключил с клубом из Бильбао новый контракт до 2035 года.
Sky Sports полагает, что теперь "Барселона" обратится к Рэшфорду, который вернулся в "Юнайтед" после аренды в "Астон Виллы", но у которого по-прежнему нет будущего в родном клубе при Рубене Амориме.
Для самого Рэшфорда "Барселона" изначально была наиболее предпочтительным направлением, и сейчас все обстоятельства сложились таким образом, что мечта Маркуса может осуществиться.
"Барселона" по-прежнему испытывает огромные финансовые затруднения, поэтому может ограничиться только арендой 27-летнего англичанина.
04.07.2025 15:00
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