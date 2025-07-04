Рэшфорд стал ближе к переходу в "Барселону"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал на шаг ближе к переходу в испанскую "Барселону".

Ранее этим летом "Ливерпуль" отверг запрос "Барселоны" насчет Луиса Диаса, отпускать которого у "красных" еще меньше причин поле трагической гибели Диогу Жоты.



А сегодня стало известно, что Нико Уильямс, за которым также охотилась "Барселона", решил остаться в "Атлетике" и заключил с клубом из Бильбао новый контракт до 2035 года.



Sky Sports полагает, что теперь "Барселона" обратится к Рэшфорду, который вернулся в "Юнайтед" после аренды в "Астон Виллы", но у которого по-прежнему нет будущего в родном клубе при Рубене Амориме.



Для самого Рэшфорда "Барселона" изначально была наиболее предпочтительным направлением, и сейчас все обстоятельства сложились таким образом, что мечта Маркуса может осуществиться.



"Барселона" по-прежнему испытывает огромные финансовые затруднения, поэтому может ограничиться только арендой 27-летнего англичанина.