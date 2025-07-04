"Аль-Наср" готов предложить 73 млн. фунтов за Мартинелли
Саудовский "Аль-Наср" готовит предложение в 73 миллиона фунтов о покупке вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли.
Этим летом трансферное окно в Саудовской Аравии открылось раньше, в четверг, и "Аль-Наср" планирует крупно потратиться на усиление для завоевания своего первого с 2019 года чемпионского титула.
Как сообщает talkSPORT, "Аль-Наср" готов сосредоточить свое внимание на Мартинелли после того, как отчаялся заполучить свою цель номер один в лице Луиса Диаса из "Ливерпуля".
"Аль-Наср" пока не обращался к "Арсеналу" насчет приобретения Мартинелли, но хочет согласовать сделку как можно скорее.
"Арсенал" не горит желанием продавать Мартинелли, однако "канониры" могут не устоять перед предложением в 73 млн. фунтов, особенно если сами подпишут нового вингера вроде Нони Мадуэке из "Челси", Энтони Гордона из "Ньюкасла" или Родриго из "Реала".
04.07.2025 14:00
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Последние комментарии:
"Цена - что надо!"
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Тросард >мартинели в среднем. Конечно бывают матчи где прет бегунку . Но я бы продал за такие деньги
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Продано
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Конечно продавать, какие тут вообще вопросы
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Продать!!!
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ебать чавоооо 73 ляма за этого бомжа с 1 извилиной?)))))
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Лучше бы Троссара забрали, а на эти деньги Эзе взяли
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