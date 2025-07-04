"Аль-Наср" готов предложить 73 млн. фунтов за Мартинелли

Габриэль Мартинелли Саудовский "Аль-Наср" готовит предложение в 73 миллиона фунтов о покупке вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли.

Этим летом трансферное окно в Саудовской Аравии открылось раньше, в четверг, и "Аль-Наср" планирует крупно потратиться на усиление для завоевания своего первого с 2019 года чемпионского титула.

Как сообщает talkSPORT, "Аль-Наср" готов сосредоточить свое внимание на Мартинелли после того, как отчаялся заполучить свою цель номер один в лице Луиса Диаса из "Ливерпуля".

"Аль-Наср" пока не обращался к "Арсеналу" насчет приобретения Мартинелли, но хочет согласовать сделку как можно скорее.

"Арсенал" не горит желанием продавать Мартинелли, однако "канониры" могут не устоять перед предложением в 73 млн. фунтов, особенно если сами подпишут нового вингера вроде Нони Мадуэке из "Челси", Энтони Гордона из "Ньюкасла" или Родриго из "Реала".




Метки Аль-Наср, Арсенал, Мартинелли

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. black-sumrak1990 04.07.2025 15:07 # black-sumrak1990
    "Цена - что надо!"

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  2. alatse 04.07.2025 15:04 # alatse
    Тросард >мартинели в среднем. Конечно бывают матчи где прет бегунку . Но я бы продал за такие деньги

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  3. dentinho 04.07.2025 14:40 # dentinho
    Продано

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  4. liverbro 04.07.2025 14:33 # liverbro
    Конечно продавать, какие тут вообще вопросы

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  5. shakarim 04.07.2025 14:20 # shakarim
    Продать!!!

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  6. bembo 04.07.2025 14:11 # bembo
    ебать чавоооо 73 ляма за этого бомжа с 1 извилиной?)))))

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  7. hust 04.07.2025 14:04 # hust
    Лучше бы Троссара забрали, а на эти деньги Эзе взяли

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