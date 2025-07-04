"Аль-Наср" готов предложить 73 млн. фунтов за Мартинелли

Саудовский "Аль-Наср" готовит предложение в 73 миллиона фунтов о покупке вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли.

Этим летом трансферное окно в Саудовской Аравии открылось раньше, в четверг, и "Аль-Наср" планирует крупно потратиться на усиление для завоевания своего первого с 2019 года чемпионского титула.



Как сообщает talkSPORT, "Аль-Наср" готов сосредоточить свое внимание на Мартинелли после того, как отчаялся заполучить свою цель номер один в лице Луиса Диаса из "Ливерпуля".



"Аль-Наср" пока не обращался к "Арсеналу" насчет приобретения Мартинелли, но хочет согласовать сделку как можно скорее.



"Арсенал" не горит желанием продавать Мартинелли, однако "канониры" могут не устоять перед предложением в 73 млн. фунтов, особенно если сами подпишут нового вингера вроде Нони Мадуэке из "Челси", Энтони Гордона из "Ньюкасла" или Родриго из "Реала".