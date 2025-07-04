Нико Уильямса не будет в "Арсенале"

Вингер Нико Уильямс положил конец спекуляциям насчет возможного перехода в "Арсенал", продлив свой контракт с испанским "Атлетико" на восемь лет — до 2035 года.

"Арсенал" имеет давний интерес к Уильямсу, которого пытался заполучить еще прошлым летом, но тогда Нико оказался не готов покинуть Бильбао.



Этим летом казалось, что Уильямс, наконец, покинет "Атлетик". Помимо "Арсенала", на Нико также претендовали "Барселона" и "Бавария".



Однако 22-летний игрок сборной Испании предпочел сохранить верность "Атлетику" и заключил новый контракт, который позволит ему провести в Бильбао следующие 10 сезонов.



"Атлетик" отдельно сообщает, что предыдущие отступные Уильямса по контракту в 50 миллионов фунтов были увеличены более чем на 50 процентов.