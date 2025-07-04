"Арсенал" прощается с Томиясу

Защитник Такехиро Томиясу покидает "Арсенал" по обоюдному согласию сторон.

Томиясу сыграл 79 матчей за "Арсенал" после своего перехода из "Болоньи" за 20 миллионов фунтов в 2021 году.



Однако минувший сезон оказался почти полностью потерян для 26-летнего японца, который провел на футбольном поле лишь шесть минут.



Отсутствие Томиясу было вызвано травмой колена, операцию на котором он перенес в феврале. Впереди у Такехиро еще около пяти месяцев реабилитации.



Действующий контракт Томиясу с "Арсеналом" должен был истечь только следующим летом, однако BBC стало известно, что игрок и клуб договорились досрочно прекратить сотрудничество.