Хайнце станет ассистентом Артеты в "Арсенале"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Габриэль Хайнце согласился войти в штаб главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

"Арсенал" был вынужден начать поиски нового ассистента для Артеты после того, как Карлос Куэста покинул лондонский клуб и возглавил "Парму".



Как стало известно The Athletic, "Арсенал" остановил свой выбор на 47-летнем Хайнце, вместе с которым Артета играл за ПСЖ в сезоне 2001/02.



Хайнце повесил бутсы на гвоздь в 2014 году и с тех пор пробовал себя главным тренером в таких клубах, как "Годой-Крус", "Архентинос Хуниорс", "Велес Сарсфилд", "Атланта Юнайтед" и "Ньюэллс Олд Бойз", откуда он ушел в ноябре 2023.



Будучи игроком, Хайнце выигрывал титулы с "Манчестер Юнайтед", "Реалом" и "Марселем", а также становился победителем Олимпийских игр в Афинах в 2004 со сборной Аргентины.