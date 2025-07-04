Нету может не сыграть с "Палмейрасом" после смерти Жоты

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сообщил, что его вингер Педру Нету может пропустить четвертьфинальный матч клубного Чемпионата Мира против бразильского "Палмейраса" из-за смерти Диогу Жоты из "Ливерпуля".

Нету довелось поиграть с Жотой не только в сборной Португалии, но и в "Вулверхэмптоне", поэтому Педру особенно тяжело воспринял новость о трагической гибели Диогу в Испании.



Поэтому Мареска позволит Нету самому решить, сыграет Педру против "Палмейраса" в субботу утром или нет.



"Это очень печальный день. Мне с трудом удается подбирать слова, потому что это сложно. Я имею ввиду ощущение беспомощности в такого рода ситуации".



"Я лишь могу сказать, что вся моя любовь с его семьей, с его окружением. Это большая трагедия для них".



"Что касается Педру, то ему очень грустно. Даже, наверное, больше, чем грустно".



"Это будет целиком решение Педру. Я поговорил с Педру, и мы поддерживаем его. Любое решение, которое он примет, будет правильным".



"Не имеет значения, на поле он или нет. Мы посмотрим, как он себя чувствует, но мы в любом случаем поддержим его", — цитирует Мареску Sky Sports.