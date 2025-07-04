Жота погиб по пути на паром в Англию

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота был вынужден сесть за руль автомобиля, потому что доктора рекомендовали ему воздержаться от авиаперелета.

Накануне стало известно, что Жота вместе со своим братом Андре разбился в Испании. У зеленого Lamborghini с Диогу за рулем взорвалась покрышка во время опережения другого автомобиля. Транспортное средство съехало с дороги и загорелось.



Как сообщает BBC, Жота находился в пути из родного Порту, где пару недель назад он сыграл свадьбу, в Сантандер, чтобы оттуда отправиться паромом на юг Англии и в понедельник приступить к предсезонной подготовке с "Ливерпулем".



Оказывается, незадолго до поездки Жота перенес небольшую операцию, и доктора не рекомендовали ему лететь самолетом. Поэтому 28-летний португалец и сел за руль спортивного автомобиля.



Источник добавляет, что на свою свадьбу в Порту 22 июня Жота тоже добирался по земле и морю.