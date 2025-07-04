Жота погиб по пути на паром в Англию

Диогу Жота Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота был вынужден сесть за руль автомобиля, потому что доктора рекомендовали ему воздержаться от авиаперелета.

Накануне стало известно, что Жота вместе со своим братом Андре разбился в Испании. У зеленого Lamborghini с Диогу за рулем взорвалась покрышка во время опережения другого автомобиля. Транспортное средство съехало с дороги и загорелось.

Как сообщает BBC, Жота находился в пути из родного Порту, где пару недель назад он сыграл свадьбу, в Сантандер, чтобы оттуда отправиться паромом на юг Англии и в понедельник приступить к предсезонной подготовке с "Ливерпулем".

Оказывается, незадолго до поездки Жота перенес небольшую операцию, и доктора не рекомендовали ему лететь самолетом. Поэтому 28-летний португалец и сел за руль спортивного автомобиля.

Источник добавляет, что на свою свадьбу в Порту 22 июня Жота тоже добирался по земле и морю.




Метки Жота, Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2025 09:00

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  1. animadora 04.07.2025 09:47 # animadora
    Что там за говнорезина на ламбо стояла?

    (ответить)

  2. chelsiukpro 04.07.2025 09:12 # chelsiukpro
    Не факт что резина лопнула, это бред полный! Прывышение скоростного режима и удар в отбойники с вылетом в кувет.

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