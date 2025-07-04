"Ювентус" готов взять на себя менее половины зарплаты Санчо
Итальянский "Ювентус" готов взять на себя менее половины зарплаты вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
Ранее этим летом "Челси" вернул Санчо в "Юнайтед" после сезона аренды, не сумев договориться с Джейдоном по условиям личного контракта.
На днях стало известно, что "Юнайтед" договаривается о переходе Санчо в "Ювентус", но и для клуба Серии А зарплата Джейдона может стать непреодолимым препятствием.
Как сообщает Evening Standard, "Ювентус" готов платить Санчо менее половины из тех 275,000 фунтов в неделю, которые Джейдон имеет в "Юнайтед".
Это означает, что аренда может стать единственным выходом из ситуации, только если Санчо добровольно не откажется более чем от половины своего заработка ради постоянного трансфера в Турин.
04.07.2025 08:00
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Теперь и не сольешь этого чмошника, к арабам пусть пиздует, выхозаль ебаный
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Бабка-нищеёбка как всегда.
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