"Ювентус" готов взять на себя менее половины зарплаты Санчо

Итальянский "Ювентус" готов взять на себя менее половины зарплаты вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Ранее этим летом "Челси" вернул Санчо в "Юнайтед" после сезона аренды, не сумев договориться с Джейдоном по условиям личного контракта.



На днях стало известно, что "Юнайтед" договаривается о переходе Санчо в "Ювентус", но и для клуба Серии А зарплата Джейдона может стать непреодолимым препятствием.



Как сообщает Evening Standard, "Ювентус" готов платить Санчо менее половины из тех 275,000 фунтов в неделю, которые Джейдон имеет в "Юнайтед".



Это означает, что аренда может стать единственным выходом из ситуации, только если Санчо добровольно не откажется более чем от половины своего заработка ради постоянного трансфера в Турин.