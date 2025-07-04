"Ливерпуль" навечно закрепил 20-й номер за Жотой

"Ливерпуль" вывел из обращения 20-й игровой номер, навсегда закрепив "двадцатку" за нападающим Диогу Жотой.

В четверг футбольный мир потрясла новость о гибели Жоты и его брата Андре в результате дорожного инцидента в Испании.



Реагируя на эту трагедию, "Ливерпуль" открыл в память погибших братьев книгу соболезнований, запись в которой может оставить любой желающий как онлайн, так и придя лично к стадиону "Энфилд".



Одновременно с этим "Ливерпуль" объявил, что навсегда упраздняет 20-й номер, под которым 28-летний португалец завоевал титул Премьер-Лиги в сезоне 2024/25, в процессе забив шесть голов и отдав три результативные передачи.