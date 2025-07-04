Слот высказался насчет гибели Жоты

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался по поводу трагической гибели своего нападающего Диогу Жоты.

В четверг Жота вместе со своим братом разбился на автомобиле в Испании. Это случилось за считанные дни до возвращения игроков "Ливерпуля" для предсезонной подготовки.



В лице Жоты "Ливерпуль" потерял игрока, который забил 65 голов в 182 матчах за клуб, но Слот думает об этом в последнюю очередь.



"Что сказать? Что любой может сказать в такого рода время, когда шок и боль столь невероятно сильны? Я бы хотел, чтобы у меня нашлись слова, но я знаю, что у меня их нет".



"У меня лишь есть чувства, которые, как я знаю, разделят столь многие люди насчет человека и игрока, которого мы так любили, и насчет семьи, о которой мы так заботимся".



"Мои первые мысли были не мыслями футбольного тренера. Они были мыслями отца, сына, брата и дяди, и они были связаны с семьей Диогу и Андре Силвы, которая перенесла невообразимую потерю".



"У меня есть ясное послание к ним: вы никогда не будете одни. Игроки, персонал, болельщики футбольного клуба "Ливерпуль" все с вами, и по увиденному сегодня могу то же самое сказать насчет более широкой футбольной семьи".



"Это ответ не только на саму трагедию. Это также реакция на их доброту и уважение, которое многие испытывали к парням по отдельности и как к семье".



"Для нас как для клуба это абсолютный шок. Диогу был не просто нашим игроком. Его любили все мы. Он был партнером по команде, коллегой, соратником, и он был важен во всех этих ролях".



"Я бы многое мог сказать о том, что он давал нашей команде, но правда в том, что каждый, кто видел игру Диогу, сам это знает. Его упорная работа, желание, самоотдача, отличное мастерство, голы. Это суть того, каким и должен быть игрок "Ливерпуля".



"Когда мы разговаривали последний раз, я поздравил его с победой в Лиге Наций и пожелал ему удачи на предстоящую свадьбу. Во многих отношениях это было лето мечты для Диогу и его семьи, что делает наше горе еще сильнее".



"Когда придет время, мы отпразднуем Диогу Жоту, мы вспомним его голы, и мы споем его песню. А пока что мы будем помнить его как уникального человека и скорбить о его потере. Он никогда не будет забыт. Его имя Диогу", — гласит заявление Слота.