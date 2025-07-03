"Ньюкасл" предлагает за Элангу уже 55 млн. фунтов

Энтони Эланга "Ньюкасл" сделал новое предложение о покупке вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги.

По слухам, в прошлом месяце "Ньюкасл" сделал два предложения по Эланге, но он сумм в 45 и 50 миллионов фунтов "Форест" отказывался.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас "Ньюкасл" предпринял еще одну попытку, улучшив свое предложение до 55 млн. фунтов.

Переговоры продолжаются, и "Ньюкасл" надеется довести начатое до конца, сделав 23-летнего шведа своим главным приобретением в это трансферное окно.




Метки Ноттингем Форест, Ньюкасл, Эланга

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2025 23:00

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