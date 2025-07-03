"Ньюкасл" предлагает за Элангу уже 55 млн. фунтов

"Ньюкасл" сделал новое предложение о покупке вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги.

По слухам, в прошлом месяце "Ньюкасл" сделал два предложения по Эланге, но он сумм в 45 и 50 миллионов фунтов "Форест" отказывался.



По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас "Ньюкасл" предпринял еще одну попытку, улучшив свое предложение до 55 млн. фунтов.



Переговоры продолжаются, и "Ньюкасл" надеется довести начатое до конца, сделав 23-летнего шведа своим главным приобретением в это трансферное окно.