Директор "Байера" рассказал, как "Ливерпулю" удалось заполучить Вирца

Спортивный директор леверкузенского "Байера" Симон Рольфес рассказал, как "Ливерпулю" удалось выиграть борьбу за атакующего полузащитника Флориана Вирца.

В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Вирца за рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 100 млн. фунтов.



На Вирца также претендовали "Манчестер Сити" и "Бавария", однако Вирца дал ясно понять "Байеру", что его интересует только "Ливерпуль".



"В мае он сказал нам, что решил перейти в "Ливерпуль". Я убежден, что он очень хорошо подходит "Ливерпулю". Клуб отнесся к нему очень серьезно. Флориан четко понял, почему они хотят его заполучить. Они сделали ему очень важное во всех отношениях предложение".



"Все клубы, которые заранее обратились к нам, ясно понимали, какого рода сумма потребуется для трансфера. Мы договорились с "Ливерпулем" лишь после того, как Флориан сказал нам, что это его предпочтительный клуб. С самого начала переговоров для меня было ясно, что компромисс будет достигнут. Конечно, каждый сражается за свои интересы, но это всегда было уважительно".



"Люди в обоих клубах так хорошо знают друг друга, что у нас не было необходимости для личных встреч. Мы все решили по телефону, электронной почте и видеосвязи", — цитирует Рольфеса Daily Mail.