"Челси" начал тренировку с минуты молчания в память о Жоте
"Челси" начал свою тренировку в Соединенных Штатах с минуты молчания в память о нападающем "Ливерпуля" Диогу Жоте.
В четверг утром футбольный мир был потрясен новостью о гибели Жоты и его брата в Испании. Слова поддержки прозвучали со стороны многих соперников Диогу.
Свою тренировку в преддверии четвертьфинального матча клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" наставник "Челси" Энцо Мареска, его персонал и игроки начали с того, что выстроились около центрального круга и почтили память Жоты.
Как сообщает talkSPORT, аналогичным образом поступили "Реал" и "Бавария", а ФИФА подтвердила, что каждому четвертьфинальному матчу на турнире в Америке будет предшествовать минута молчания.
03.07.2025 20:00
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Респект
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Мы все одна большая семья. Пусть покоится с миром.
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У каждого Абрама - своя программа, работаем братья
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