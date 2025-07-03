"Челси" начал тренировку с минуты молчания в память о Жоте

Челси "Челси" начал свою тренировку в Соединенных Штатах с минуты молчания в память о нападающем "Ливерпуля" Диогу Жоте.

В четверг утром футбольный мир был потрясен новостью о гибели Жоты и его брата в Испании. Слова поддержки прозвучали со стороны многих соперников Диогу.

Свою тренировку в преддверии четвертьфинального матча клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" наставник "Челси" Энцо Мареска, его персонал и игроки начали с того, что выстроились около центрального круга и почтили память Жоты.

Как сообщает talkSPORT, аналогичным образом поступили "Реал" и "Бавария", а ФИФА подтвердила, что каждому четвертьфинальному матчу на турнире в Америке будет предшествовать минута молчания.




Метки Жота, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2025 20:00

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  1. rockhill-lfc 03.07.2025 20:56 # rockhill-lfc
    Респект

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  2. palach221078 03.07.2025 20:55 # palach221078
    Мы все одна большая семья. Пусть покоится с миром.

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  3. vagifspurs 03.07.2025 20:04 # vagifspurs
    У каждого Абрама - своя программа, работаем братья

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