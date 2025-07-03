"Челси" начал тренировку с минуты молчания в память о Жоте

"Челси" начал свою тренировку в Соединенных Штатах с минуты молчания в память о нападающем "Ливерпуля" Диогу Жоте.

В четверг утром футбольный мир был потрясен новостью о гибели Жоты и его брата в Испании. Слова поддержки прозвучали со стороны многих соперников Диогу.



Свою тренировку в преддверии четвертьфинального матча клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" наставник "Челси" Энцо Мареска, его персонал и игроки начали с того, что выстроились около центрального круга и почтили память Жоты.



Как сообщает talkSPORT, аналогичным образом поступили "Реал" и "Бавария", а ФИФА подтвердила, что каждому четвертьфинальному матчу на турнире в Америке будет предшествовать минута молчания.