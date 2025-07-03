"Арсенал" договаривается с представителями Родриго
"Арсенал" провел предварительные переговоры с представителями нападающего испанского "Реала" Родриго.
На протяжении последних недель главный тренер "Реала" Хаби Алонсо неоднократно говорил, что хочет сохранить Родриго и отводит тому важную роль на предстоящий сезон.
Однако Алонсо не может подтвердить свои слова делом и на проходящем сейчас клубном Чемпионате Мира пока лишь однажды выпускал Родриго в стартовом составе.
По информации The Athletic, на самом деле "Реал" открыт к продаже Родриго и не будет стоять на пути у 24-летнего бразильца, если насчет того поступит хорошее предложение.
"Арсенал" уже пытается воспользоваться этой ситуацией, вступив в контакт с представителями Родриго, но пока переговоры находятся на ранней стадии.
03.07.2025 19:00
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