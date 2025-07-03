"Брентфорд" приобрел Миламбо

"Брентфорд" объявил о приобретении атакующего полузащитника голландского "Фейеноорда" Антони Миламбо.

Миламбо, чей трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов, заключил с "Брентфордом" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



20-летний голландец прибывает в "Брентфорд" после яркого сезона 2024/25, в котором он забил семь голов и отдал восемь результативных передач в 42 матчах за "Фейеноорд" с учетом всех соревнований.



В прошлом месяце Миламбо выступал на Чемпионате Европы U-21, где молодежная сборная Голландии остановилась в полуфинале, проиграв будущим победителям турнира англичанам.