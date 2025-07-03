"Брентфорд" приобрел Миламбо
"Брентфорд" объявил о приобретении атакующего полузащитника голландского "Фейеноорда" Антони Миламбо.
Миламбо, чей трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов, заключил с "Брентфордом" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
20-летний голландец прибывает в "Брентфорд" после яркого сезона 2024/25, в котором он забил семь голов и отдал восемь результативных передач в 42 матчах за "Фейеноорд" с учетом всех соревнований.
В прошлом месяце Миламбо выступал на Чемпионате Европы U-21, где молодежная сборная Голландии остановилась в полуфинале, проиграв будущим победителям турнира англичанам.
03.07.2025 18:00
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