"Арсенал" зашел в тупик в переговорах по Шешко

Беньямин Шешко Переговоры "Арсенала" о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко зашли в тупик.

В ближайшие дни игроки "Арсенала" выйдут из отпуска, чтобы начать подготовку к сезону 2025/26. Лагерь Шешко думал, что к этому моменту вопрос с будущим Беньямина уже будет улажен.

Однако Sky Sports сообщает, что переговоры "Арсенала" и "РБ Лейпциг" никак не продвинулись с момента открытия трансферного окна. Два клуба по-прежнему далеки от компромисса по стоимости Шешко.

Если ни одна из сторон не пойдет на уступки, "Арсенал" может переключить свое внимание на Виктора Дьекереша, который отчаянно стремится покинуть "Спортинг" и рассматривает "канониров" своим приоритетным направлением.




Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 646

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 03.07.2025 17:59 # chelsea88
    Леол, что и требовалось доказать))
    Но заднеприводные калониры скажут не нужен был))Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: