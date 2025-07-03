"Арсенал" зашел в тупик в переговорах по Шешко

Переговоры "Арсенала" о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко зашли в тупик.

В ближайшие дни игроки "Арсенала" выйдут из отпуска, чтобы начать подготовку к сезону 2025/26. Лагерь Шешко думал, что к этому моменту вопрос с будущим Беньямина уже будет улажен.



Однако Sky Sports сообщает, что переговоры "Арсенала" и "РБ Лейпциг" никак не продвинулись с момента открытия трансферного окна. Два клуба по-прежнему далеки от компромисса по стоимости Шешко.



Если ни одна из сторон не пойдет на уступки, "Арсенал" может переключить свое внимание на Виктора Дьекереша, который отчаянно стремится покинуть "Спортинг" и рассматривает "канониров" своим приоритетным направлением.