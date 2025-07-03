Клопп "убит горем" после новостей насчет смерти Жоты

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он "убит горем" новостью о гибели нападающего "красных" Диогу Жота.

В четверг утром стало известно, что Жота погиб в Испании в результате трагического инцидента. Это случилось менее чем через две недели после свадьбы Диогу.



Именно Клопп был на тренерском мостике "Ливерпуля", когда в сентябре 2020 "красные" приобрели Жоту у "Вулверхэмптона" за 45 миллионов фунтов, и скоропостижная кончина бывшего подопечного по-настоящему шокировала Юргена.



"Мне трудно осмыслить этот момент. Должно быть, есть какое-то высшее предназначение, но я его не вижу".



"Я убит горем, услышав о кончине Диогу и его брата Андре. Диогу был не только великолепным игроком, но также отличным другом, а также любящим и заботливым мужем и отцом. Мы будем так сильно по тебе скучать!"



"Все мои молитвы, мысли и силы с Рут (супругой Жоты), детьми, семьей, друзьями и всеми, кто любил их".



"Покойся с миром, любимый", — пишет Клопп в инстаграме.