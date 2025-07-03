"Тоттенхэм" пока не принял решение по Ришарлисону
Вопреки слухам, "Тоттенхэм" пока не принял решение насчет своего нападающего Ришарлисона.
На днях появилась информация, что новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк собирается избавиться от Ришарлисона, который из-за своей склонности к травмам так и не смог утвердиться основным игроком "шпор".
Однако Sky Sports утверждает, что пока никто не указывал на дверь Ришарлисону. Франк хочет посмотреть на 28-летнего бразильца и других игроков во время предсезонной подготовки, прежде чем принимать какие-либо решения.
Сам Ришарлисон счастлив в Северном Лондоне, предпочитая остаться и сражаться за место в стартовом составе "Тоттенхэма".
За ситуацией вокруг Ришарлисона наблюдает "Галатасарай", который готов активизироваться, если экс-нападающий "Эвертона" и "Уотфорда" вдруг станет доступен для трансфера.
"Галатасарай" хотел бы арендовать Ришарлисона, маня того регулярной игровой практикой в преддверии Чемпионата Мира следующим летом.
03.07.2025 15:00
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В Ливерпуль кстати можно продать, как раз там Жота травмировался
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