Названа причина аварии, в которой погиб Жота
Испанская полиция назвала причину автомобильной аварии, в которой погиб нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота.
В четверг утром футбольный мир был потрясен распространившейся новостью о смерти Жоты, который лишь пару недель назад сыграл свадьбу.
Как сообщает Daily Star со ссылкой на испанскую полицию, трагический инцидент случился на трассе A-52, примерно в 110 километрах от Вальядолида.
У Lamborghini, в котором путешествовал Жота со своим братом Андре, взорвалась покрышка во время обгона другого автомобиля.
В результате транспортное средство съехало с дороги с загорелось. Спасти братьев не удалось.
Добавим, "Ливерпуль" уже официально подтвердил гибель 28-летнего игрока сборной Португалии, выразив "опустошение" шокирующими новостями.
03.07.2025 14:00
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Видимо стояли китайские Sailun, если бюджетные то ставьте хотя бы Nexen, пацаны
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