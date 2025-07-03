Названа причина аварии, в которой погиб Жота

Диогу Жота Испанская полиция назвала причину автомобильной аварии, в которой погиб нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота.

В четверг утром футбольный мир был потрясен распространившейся новостью о смерти Жоты, который лишь пару недель назад сыграл свадьбу.

Как сообщает Daily Star со ссылкой на испанскую полицию, трагический инцидент случился на трассе A-52, примерно в 110 километрах от Вальядолида.

У Lamborghini, в котором путешествовал Жота со своим братом Андре, взорвалась покрышка во время обгона другого автомобиля.

В результате транспортное средство съехало с дороги с загорелось. Спасти братьев не удалось.

Добавим, "Ливерпуль" уже официально подтвердил гибель 28-летнего игрока сборной Португалии, выразив "опустошение" шокирующими новостями.




Метки Жота, Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2025 14:00

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  1. vagifspurs 03.07.2025 14:12 # vagifspurs
    Видимо стояли китайские Sailun, если бюджетные то ставьте хотя бы Nexen, пацаны

    (ответить)

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