Гвардиола обсудит сокращение состава "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что обсудит с клубом сокращение состава в остатке летнего трансферного окна.

На текущей неделе "Сити" завершил выступление на клубном Чемпионате Мира, куда Гвардиола привез 27 игроков.



Гвардиола уже неоднократно говорил, что ему не нужно так много футболистов. Это означает, что теперь "Сити" нужно решить, кто уйдет, а кто останется.



"У нас большой состав, и мы посмотрим, что произойдет. Это тяжело. У меня нет представления — мы с клубом посмотрим, как нам быть. Мы также поговорим с игроками".



"Мы отдохнем и через несколько дней вернемся, чтобы начать подготовку к Премьер-Лиге. Сезон будет таким длинным, и случиться может всякое. Такова реальность".



"У нас действительно хороший состав, но я расстроен из-за многих игроков. Мы были бы счастливы, если бы они сыграли, но это оказалось невозможно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.