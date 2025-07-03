"Пэлас" продаст Эзе только за 68 млн. фунтов

"Кристал Пэлас" не продаст Эберечи Эзе дешевле, чем 68 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте отступных вингера.

На днях стало известно, что в прошлую субботу представители Эзе провели встречу с боссами "Арсенала".



"Арсенал" всерьез рассматривает возможность приобретения Эзе из-за отсутствия прогресса в переговорах по Родриго из "Реала".



Однако Daily Mirror утверждает, что "Пэлас" не собирается идти на компромиссы при обсуждении цены Эзе, и Эберечи покинет "Селхерст Парк" только за 68 млн. фунтов.



Помимо "Арсенала", интерес к 27-летнему игроку сборной Англии сохраняет "Тоттенхэм", но в данный момент "шпоры" сосредоточены на Мохаммеде Кудусе из "Вест Хэма".