Хюрцелер — о продаже Педро в "Челси": "Превосходная сделка для "Брайтона"

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер объяснил, почему его клуб был рад продать нападающего Жоао Педро в "Челси".

Накануне "Челси" подтвердил покупку Педро у "Брайтона" за 60 миллионов фунтов, заключив с Жоао контракт на восемь лет.



Педро отыграл за "Брайтон" два года после своего перехода из "Уотфорда" за 30 миллионов фунтов, поэтому "чайки", не испытывая дефицита среди атакующих игроков, были рады выгодно продать 23-летнего бразильца.



"Это хороший ход для всех сторон. Это превосходная сделка для клуба и хороший возврат инвестиций на том участке поля, где у нас высокая конкуренция и уже достаточно атакующих талантов".



"Это захватывающий шаг для Жоао. Он получает возможность сыграть в Лиге Чемпионов в предстоящем сезоне, и он, конечно, будет стремиться застолбить за собой место в сборной Бразилии в преддверии Чемпионата Мира следующим летом".



"Жоао подарил нам удивительные моменты — и в мое время, и до моего прихода в клуб. Поэтому от лица всех я бы хотел поблагодарить его за его службу на протяжении двух последних сезонов и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — цитирует Хюрцелера Sky Sports.