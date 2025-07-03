"Лион" назначил цену за Малика Фофана

"Лион" потребует минимум 60 миллионов евро (51.5 млн. фунтов) от клубов, заинтересованных в вингере Малике Фофана.

По информации The Independent, к настоящему моменту свои запросы насчет Фофана сделали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Фулхэм", "Ноттингем Форест", а также "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Наполи".



Все перечисленные клубы надеются воспользоваться финансовыми затруднениями "Лиона", который был понижен до Лиги 2 с правом на апелляцию.



Однако "Лион" дорожит 20-летним Фофана и готов потребовать минимум 51.5 млн. фунтов за Малика, способного сыграть по всему фронту атаки.



В минувшем сезоне Фофана совершил настоящий прорыв в своем развитии, забив 11 голов в 41 матче за "Лион", а также дебютировав за сборную Бельгии.