Митома хочет остаться в "Брайтоне" и заключить новый контракт

Вингер "Брайтона" Каору Митома сказал своему клубу, что хочет остаться и заключить новый контракт.

Митома мог покинуть "Брайтон" еще в январе, когда "Аль-Наср" был готов выложить за Каору 75 миллионов фунтов.



В предыдущие недели Митому сватали в "Арсенал" и "Баварию", однако Sky Sports утверждает, что 28-летний игрок сборной Японии по-прежнему никуда не собирается уходить.



Митома уже сказал "Брайтону" о своих предпочтениях, и теперь "чайки" хотят наградить Каору за отличную игру и преданность клубу.



Ожидается, что переговоры о продлении сотрудничества начнутся в ближайшее время. От действующего же контракта Митомы остается два года.