Митома хочет остаться в "Брайтоне" и заключить новый контракт
Вингер "Брайтона" Каору Митома сказал своему клубу, что хочет остаться и заключить новый контракт.
Митома мог покинуть "Брайтон" еще в январе, когда "Аль-Наср" был готов выложить за Каору 75 миллионов фунтов.
В предыдущие недели Митому сватали в "Арсенал" и "Баварию", однако Sky Sports утверждает, что 28-летний игрок сборной Японии по-прежнему никуда не собирается уходить.
Митома уже сказал "Брайтону" о своих предпочтениях, и теперь "чайки" хотят наградить Каору за отличную игру и преданность клубу.
Ожидается, что переговоры о продлении сотрудничества начнутся в ближайшее время. От действующего же контракта Митомы остается два года.
03.07.2025 08:00
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