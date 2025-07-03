Митома хочет остаться в "Брайтоне" и заключить новый контракт

Каору Митома Вингер "Брайтона" Каору Митома сказал своему клубу, что хочет остаться и заключить новый контракт.

Митома мог покинуть "Брайтон" еще в январе, когда "Аль-Наср" был готов выложить за Каору 75 миллионов фунтов.

В предыдущие недели Митому сватали в "Арсенал" и "Баварию", однако Sky Sports утверждает, что 28-летний игрок сборной Японии по-прежнему никуда не собирается уходить.

Митома уже сказал "Брайтону" о своих предпочтениях, и теперь "чайки" хотят наградить Каору за отличную игру и преданность клубу.

Ожидается, что переговоры о продлении сотрудничества начнутся в ближайшее время. От действующего же контракта Митомы остается два года.




Метки Брайтон, контракты, Митома

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2025 08:00

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