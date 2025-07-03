Ренату Вейга стал целью для "Баварии"

Немецкая "Бавария" добавила Ренату Вейгу из "Челси" в шорт-лист своих целей по укреплению центра обороны.

По информации журналиста Фабрицио Романо, приобретение "Баварией" центрального защитника этим летом зависит от того, покинет ли Ким Мин Джэ Мюнхен.



У "Баварии" есть четыре кандидата на замену Киму, и одним из них как раз является Вейга, который вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Ювентусе".



Романо добавляет, что "Челси" открыт к продаже Вейги, но "Бавария" — не единственный претендент на 21-летнего португальца, которого сами "синие" приобрели год назад у "Базеля" за 12 миллионов фунтов.