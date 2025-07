Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" в считанных днях от покупки Бриана Мбемо. Джек Грилиш не будет уходить из "Манчестер Сити". Уэйн Руни перестал быть главным кормильцем в семье. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий Виктор Дьекереш стремится во что бы то ни стало покинуть "Спортинг" и даже бросил свою португальскую девушку, чтобы ничто не связывало его с Лиссабоном. (The Sun)



"Реал" не гарантирует Родриго место в стартовом составе, что может подтолкнуть бразильского нападающего к переходу в "Арсенал". (Daily Mirror)



Защитник Кристиан Москера отказался от нового контракта с "Валенсией" и хочет перейти в "Арсенал". (Las Provincias)



"Манчестер Юнайтед" надеется согласовать покупку вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо к концу этой недели. (Daily Mirror)



"Фенербахче" вышел из борьбы за вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (Fabrizio Romano)



Санчо согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Ювентус". (Eurosport)



Вингер Джек Грилиш рад остаться в "Манчестер Сити", хотя главный тренер Хосеп Гвардиола рекомендовал ему уйти. (Daily Mirror)



Продав Джарелла Куансу в "Байер", теперь "Ливерпуль" активизируется в переговорах о покупке защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Daily Mirror)



"Атлетико" готов раскошелиться на 61 миллион фунтов для приобретения защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро. (AS)



"Ньюкасл" надеется уже на следующей неделе приобрести голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда, а также продолжает переговоры по вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге. (i Paper)



"Астон Вилла" готова поспорить с "Сандерлендом" за голкипера "Челси" Джордже Петровича. (The Times)



Голкипер "Анже Яхья Фофана и защитник "Челси" Бен Чилуэлл находятся на радаре у "Лидса". (Teamtalk)



Другое



Бывший полузащитник "Бернли" Джек Корк вошел в тренерский штаб Скотта Паркера на "Терф Мур" после года работы в академии. (Sky Sports)



Экс-вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл сделал предложение в 40 млн. фунтов о покупке "Кардиффа". (The Times)



Жоао Педро будет выступать за "Челси" под 20-м номером. (Evening Standard)



ФИФА пытается повысить посещаемость матчей клубного Чемпионата Мира, предлагая билеты бесплатно. (Daily Mail)



Легенда "Юнайтед" Уэйн Руни стал зарабатывать меньше, чем его жена Колин. (The Sun)