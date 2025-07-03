"Эвертон" договорился о покупке Тьерно Барри

"Эвертон" согласовал приобретение нападающего испанского "Вильярреала" Тьерно Барри.

Лишь на днях "Эвертон" попрощался с Домиником Калверт-Левином, который решил не продлевать свой истекавший контракт и покинул мерсисайдский клуб свободным агентом.



"Эвертон" заранее готовился к расставанию с Калверт-Левином, на протяжении нескольких недель договариваясь с "Вильярреалом" насчет Барри.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Эвертону" удалось согласовать компенсацию за 22-летнего француза в размере 35 миллионов евро (30 млн. фунтов) плюс бонусы.



В минувшем сезоне Ла Лиги Барри забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в 35 матчах за "Вильярреал".