"Эвертон" договорился о покупке Тьерно Барри
"Эвертон" согласовал приобретение нападающего испанского "Вильярреала" Тьерно Барри.
Лишь на днях "Эвертон" попрощался с Домиником Калверт-Левином, который решил не продлевать свой истекавший контракт и покинул мерсисайдский клуб свободным агентом.
"Эвертон" заранее готовился к расставанию с Калверт-Левином, на протяжении нескольких недель договариваясь с "Вильярреалом" насчет Барри.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Эвертону" удалось согласовать компенсацию за 22-летнего француза в размере 35 миллионов евро (30 млн. фунтов) плюс бонусы.
В минувшем сезоне Ла Лиги Барри забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в 35 матчах за "Вильярреал".
03.07.2025 00:05
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