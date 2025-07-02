"Вест Хэм" отказался продать Кудуса в "Тоттенхэм" за 50 млн. фунтов

"Вест Хэм" отклонил предложение "Тоттенхэма" в 50 миллионов фунтов о покупке атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Рассмотрев ряд прочих вариантов вроде Эберечи Эзе, Бриана Мбемо и Антуана Семеньо, "Тоттенхэм" определил Кудуса как свою приоритетную цель среди атакующих игроков.



По информации talkSPORT, на прошлой неделе "Тоттенхэм" выдвинул свое стартовое предложение, но сумма в 50 млн. фунтов не устроила "Вест Хэм", и в ответ немедленно последовал отказ.



Тем не менее, "Тоттенхэм" продолжает переговоры, а сам Кудус открыт к переходу в команду Томаса Франка, которая манит его возможностью сыграть в Лиге Чемпионов.



Добавим, в минувшем сезоне 24-летний ганец забил пять голов и отдал три результативные передачи за "Вест Хэм" в Премьер-Лиге.