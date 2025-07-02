"Сандерленд" обсуждает покупку Петровича

"Сандерленд" ведет переговоры о приобретении голкипера "Челси" Джордже Петровича.

Не сумев утвердиться первым номером "Челси" в сезоне 2023/24, на минувший сезон Петрович был отправлен в аренду в "Страсбур", где проявил себя с лучшей стороны.



Петрович по своей инициативе не поехал с командой Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира, и журналист Бен Джейкобс утверждает, что "Сандерленд" уже договаривается о покупке Джордже.



Вернувшийся в Премьер-Лигу "Сандерленд" сосредоточился на 25-летнем сербе после того, как проиграл борьбу саудовскому "Неому" за Марцина Булку из "Ниццы".



Оцениваемый в 25 миллионов фунтов Петрович также вызывает интерес у "Борнмута", который до сих пор не определился с заменой для Кепы Аррисабалаги.



В свою очередь Фабрицио Романо утверждает, что "Сандерленд" также согласовал покупку полузащитника "Юниона" Ноа Садики за 17 млн. фунтов, включая бонусы.