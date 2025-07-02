"Брайтон" подписал Боскальи

"Брайтон" объявил о переходе в клуб защитника голландского ПСВ Оливье Боскальи.

Боскальи достался "Брайтону" свободным агентом после того, как контракт Оливье с ПСВ истек в конце июня.



27-летний француз, способный сыграть левого или центрального защитника, связал свое будущее с "чайками" до 2030 года.



Боскальи выступал за ПСВ после своего перехода из "Ниццы" в 2019 году, в минувшем сезоне завоевав титул Эредивизии с клубом из Эйндховена.



"Мы рады приветствовать Оливье в "Брайтоне". Он накопил большой опыт в ПСВ, и нам нравится его универсальность — он может сыграть на нескольких позициях, и мы чувствуем, что нам важно обладать такими игроками в своем составе. Мы предвкушаем совместную работу с ним", — сообщил главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер.