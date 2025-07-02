МЮ договаривается о продаже Санчо в "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о продаже своего вингера Джейдона Санчо в итальянский "Ювентус".

Санчо был вынужден искать новое пристанище после того, как вернулся из аренды в "Челси", который отказался от постоянного трансфера из-за разногласий с Джейдоном насчет условий личного контракта.



"Ювентусу" все еще предстоит согласовать условия личного контракта с Санчо и компенсацию за Джейдона с "Юнайтед", однако Sky Sports утверждает, что переговоры проходят в позитивном ключе, и все стороны настроены на заключение сделки.



"Ювентус" сосредоточил свое внимание на Санчо после того, как не смог договориться о выкупе Франсишку Консейсау у "Порту".



"Юнайтед" просит за Санчо около 25 миллионов фунтов, хотя четыре года назад Джейдон был куплен у дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов.